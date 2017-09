Taipalsaarelaisyrittäjän tilitoimisto yhdistyy Bonumiin

TAIPALSAARI Tilitoimisto Tilikanava Oy:n osakekanta on myyty lappeenrantalaiselle tilitoimisto Bonum/Roslund & Roslund Oy:lle.

Tilikanavan yrittäjänä ja toimitusjohtajana on toiminut taipalsaarelainen Jari Kurronen. Yrityksen kotipaikka on Lappeenranta.

Kurrosen mukaan tilitoimistot yhdistyvät omina yhtiöinään Bonum-nimen alle. Hän ei jatka yrittäjänä tai toimitusjohtajana, mutta johtaa edelleen Tilikanavaa.

– Meillä on samanlaiset määränpäät ja yhtenäiset tavoitteet, joten yhdistyminen oli luonteva päätös, Kurronen sanoo.

– Haluamme olla asiakkaillemme luotettava ja ketterä kumppani, jonka puoleen on helppo kääntyä ja jolle toimintavarmuus on valttia. Bonumin alla pääsen kehittämään yritysten toimintaa ja teen sitä pitkäjänteisesti eli työt jatkuvat, kuten ennenkin, hän jatkaa.

Myös koko Tilikanavan henkilökunta jatkaa Bonumissa, joten yhdistyminen ei tuo muutoksia asiakkaille.

Kurronen on asunut vaimonsa kanssa Taipalsaarella vuodesta 2004. Nykyisin viisihenkisen perheen koti on Konstussa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi