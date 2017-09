Kunnanvaltuusto pui strategiaa ja taloutta Taipalsaarella – Mikko Lumme valittiin sivistysjohtajaksi

TAIPALSAARI Etelä-Karjalan kaunein, saaristostaan tunnettu kunta. Yhteisöllinen ja taloudellisesti itsenäinen.

Muun muassa näiden termien tulee kuvata Taipalsaarta vuonna 2025. Näin halutaan linjata kunnan strategiassa, jonka luonnosta esiteltiin kunnanvaltuustolle viime viikon keskiviikkona.

– Strategiasta halutaan kompakti ja ”lyhythörhelöinen”. Niin, että se nopeasti luettavissa ja ymmärrettävissä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkänen (kesk.) selvitti valtuutetuille.

Pitkäsen puheenvuorossa korostui talous. Mitä euroihin tulee, Taipalsaari on saatava taas tukevammalle uralle.

– Taloudellisen itsenäisyyden saavuttamiseksi tarvitaan talousjohtamista ja muun muassa pitkäjänteistä investointien suunnittelua, Pitkänen summasi.

Myös uuden sivistysjohtajan haku on saatu päätökseen. Kunnanhallitus valitsi juuri ennen valtuuston kokousta Taipalsaaren sivistysjohtajaksi Mikko Lumpeen. Lumme on Pudasjärven Hirsikampuksen rehtori. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri (FM).

– Viran alkamispäivästä neuvotellaan sen mukaan, miten työtehtävät saadaan kohtuudella järjestymään Pudasjärvellä ja vastaavasti Taipalsaarella, Lumme selvittää.

Lapsuutensa ja nuoruutensa uusi sivistysjohtaja asui Lappeenrannassa ja Taipalsaarella, kunnes lähti armeijaan ja opiskelemaan.

– Opiskeluaikana tein yliopiston lopputyönä tutkimuksen Taipalsaaren koulujärjestelmän historiasta osana kunnallishallinnon kehitystä, hän kertoo.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 28. syyskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.