Tiedon lähteillä

Tiedottaminen on taitolaji. Erityisesti nykyään, kun mahdollisuuksia on perinteisistä ilmoitustauluista aina sosiaalisen median eri kanaviin. Miten siis saada viesti perille tietylle kohderyhmälle tai vastaavasti leviämään mahdollisimman laajalle?

Paikallislehden rooli oman asuinalueen kokoavana voimana on entisestään korostunut. Suomen Paikallismediat Oy:n tilaaman laajan tutkimuksen mukaan paikallislehteä pidetään parhaana tietolähteenä oman alueen uutisista, ihmisistä ja tapahtumista. Paikallislehti tavoittaa keskimäärin 82 prosenttia alueen aikuisväestöstä viikossa ja jopa 92 prosenttia kuukaudessa.

Tutkimuksesta selviää edelleen, että paikallislehtien numerokohtainen peitto kattaa keskimäärin 44 prosenttia myös ei-tilaajista eli levikkialueella asuvista henkilöistä, joiden kotitalouteen lehteä ei tule. Lehtiä luetaan työpaikoilla, kirjastoissa ja muissa julkisissa tiloissa.

Paikallislehden on uskallettava muuttua ajan ja lukijoiden tarpeiden mukana. Painettu lehti on päätuote, mutta sen rinnalla tuotetaan yhä enemmän niin sanottua nopeaa sisältöä myös verkkopalveluun ja sosiaaliseen mediaan.

Kaiken muutoksen keskellä yksi asia kuitenkin pysyy: paras paikallislehti syntyy tiiviissä vuorovaikutuksessa lukijoiden ja alueen toimijoiden kanssa.

Kuten todettua, tietoa on nykyisin ripoteltuna useisiin eri kanaviin. Toimituksen on mahdotonta niitä kaikki seurata.

Siksi paras tapa saattaa tieto paikallisesta uutisaiheesta, mielenkiintoisesta henkilöstä tai tapahtumasta on kertoa siitä suoraan lehdelle. Se onnistuu verkkopalvelun kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai käymällä toimituksessa. Olennaista on, että tieto kulkee suuntaan ja toiseen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi