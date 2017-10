Taipalsaarella kokeillaan pankkiautoa

TAIPALSAARI Etelä-Karjalan Osuuspankki kokeilee lokakuussa liikkuvaa pankkiyksikköä, pankkiautoa. Länsi-Saimaan alueella pankkiauto pysähtyy Taipalsaarella.

Ensimmäisen kerran auto on parkissa Taipalsaaren M-marketin edustalla keskiviikkona 4. lokakuuta.

Etelä-Karjalan Osuuspankki sulki Taipalsaaren oman konttorin vuonna 2010.

– Pankkiauton avulla voimme tuoda palvelut helposti asiakkaidemme lähelle myös sellaisiin paikkoihin, joista on pitempi matka pankin konttoriin tai konttori on avoinna osan aikaa viikosta, viestintäpäällikkö Anna-Leena Kaarna taustoittaa.

– Kokeilun avulla voimme testata asiakkaiden kiinnostusta liikkuvaan pankkiautoon ja olisiko tällaiselle palvelulle tarvetta jatkossakin, hän jatkaa.

Pankkiautossa voi hoitaa päivittäisiä pankki- ja vakuutusasioita, mutta turvallisuussyistä käteisen rahan käsittely ei kuulu pankkiauton palveluvalikoimaan.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi