Simo-taikuri saapuu Savitaipaleelle – show on kulkenut jo 40 vuotta

SAVITAIPALE Koko perheen Jokeri Pokeri Box -taikashown kiertue saapuu Savitaipaleelle perjantaina 6. lokakuuta kello 18. Esityspaikkana on koulukeskuksen auditorio.

Tänä syksynä alkava ja koko vuoden kestävä kiertue juhlistaa taikuri Simo Aallon 40-vuotista uraa. Hän kiertää edelleen keikkailemassa ja opettamassa taikuutta ympäri maailmaa.

Aalto tunnetaan ennen kaikkea Pikku Kakkosen Jokeri Pokeri Box -taikurina, mutta urallaan hän on voittanut muun muassa kolme lähitaikuuden MM-mitalia.

Taikuudessa, ja erityisesti lähitaikuudessa, menestymiseen vaaditaan vuosikymmenten tinkimätön harjoittelu.

Juhlakiertueen nimi on ”Vain lapsille. Ja aikuisille.” Aallon mukaan taikuus kuuluu kaikille.

– Pitkän urani aikana on jo yksi sukupolvi, ysärilapset, kasvanut aikuisiksi. He tulevat nyt omien lastensa kanssa katsomaan lapsuutensa idolia, ja siksi haluan tarjota iloa ja ihmetystä kaikenikäisille, hän kertoo.

Esityksessä on mukana monenlaista taikuutta vaativista sorminäppäryystempuista aina hämmästyttäviin illuusioihin saakka. Mukana on myös vatsastapuhumista, imitaatiota ja ajatusten lukua Simon tapaan.

Lapset saavat tietysti auttaa taikuria kiperissä tilanteissa. Lisäksi Simoa avustavat hänen vaimonsa Kirsti sekä heidän eläinystävänsä.

– Esityksessä mieli virkistyy ja arjen pyöritys unohtuu hetkeksi, Aallot lupaavat.

Uusia Jokeri Pokeri Box -ohjelmia nähdään parhaillaan Yle Areenassa. Syyskuussa kuvattiin puolestaan uutta materiaalia Pikku Kakkoseen.

LSS

Jokeri Pokeri Box -taikashow Savitaipaleen koulukeskuksen auditoriossa pe 6.10. klo 18. Maksullinen (alle 2-vuotiaille vapaa pääsy).