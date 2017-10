Pappilasta tuli uusi unelmakoti – Jääskeläiset kiittelevät Suomenniemen meininkiä ja ilmapiiriä

SUOMENNIEMI Pappilan Suomenniemeltä ostaneet Veijo ja Alli Jääskeläinen vaihtoivat puoli vuotta sitten Järvenpään hälinän maalaiskirkonkylän idylliin. Pariskunta on viihtynyt erinomaisesti.

– Tämä on ollut tavattoman vapauttavaa, Veijo Jääskeläinen, 68, muotoilee.

Suomenniemen pappila on valmistunut vuonna 1963. Rakennuksessa on 158 neliömetrin asunto, seurakuntasisaren käytössä aikoinaan ollut 48 neliömetrin pienempi asunto ja lisäksi 40 neliömetrin kansliatila.

Rakennus jäi tyhjilleen kun Suomenniemen seurakunta liitettiin kuntaliitoksen myötä vuonna 2013 Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan.

Seuraavana vuonna tuomiokirkkoseurakunta laittoi pappilan myyntiin. Tavoitehintana oli 155 000 euroa. Varteenotettavia ostotarjouksia ei tullut ja vähitellen hinta pudotettiin 80 000 euroon.

Ostaja löytyi vasta viime marraskuussa. Järvenpäässä asunut Jääskeläisen pariskunta jätti pappilasta 80 000 euron ostotarjouksen.

– Emme edes tienneet, missä Suomenniemi on, Veijo Jääskeläinen myöntää.

Pari oli etsiskellyt uutta kotia laajalta alueelta. Molemmat olivat eläköityneet ja kaiken lisäksi Jääskeläisten paritalo Järvenpäässä muuttui ympäristöltään liian rauhattomaksi.

Vajaan 200 metrin päähän paritalosta rakennettiin nuorille tarkoitettu kerrostalo. Seurauksena oli ympäri vuorokauden pyörinyt mopo- ja moottoripyöräralli.

– Ei ollut sen siunaamaa hiljaista hetkeä, Alli Jääskeläinen kuvailee.

Autokorjaamo käytti Jääskeläisten kotikatua korjattujen kulkupelien testiratana.

