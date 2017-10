Vainikka sai kiistellyn louhintaluvan – Keskisenpään kyläkokous vastusti hakemusta

LEMI Vainikan Sora Oy on saanut Lappeenrannan lupalautakunnalta yhtenäisluvan mittavaa soranottoa ja kiviaineksen louhintaa varten Lemin Särkemänkankaalle. Keskisenpään kyläkokous vastusti hakemusta 26 henkilön allekirjoittamassa muistutuksessa.

– Kaunis harjutasanne Iitiäntien varressa tuhoutuu täysin ja Iitiäntien eteläpuolelle syntyy tien kanssa samassa tasossa oleva kuuden hehtaarin tasainen kalliokenttä, kyläläiset ilmoittavat.

Lemiläisyritys haki maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukaista yhtenäislupaa kahdeksan hehtaarin alueelle Särkemänkankaalle.

Yhtiö aikoo ottaa 15 vuoden aikana noin 130 000 kuutiometriä hiekkaa tai soraa.

Kalliokiviaineksia Vainikka suunnittelee ottavansa 20 vuoden aikana noin 200 000 kuutiometriä.

Viisi asuinrakennusta ja useita vapaa-ajan asuntoja on 500 metrin etäisyydellä tai lähempänä Särkemänkankaasta. Lähimmästä asuinrakennuksesta on vähintään 300 metriä louhinta-alueelle.

Keskisenpään kyläkokouksen jättämässä muistutuksessa esitettiin lupahakemuksen hylkäämistä.

– Keskisenjärven kaikki asuinrakennukset on perustettu kalliolle ja myös suurin osa loma-asunnoista tukeutuu kallioon. Rakennusten suunnittelussa kallionlouhintaa ja porausta ei ole otettu huomioon ja tärinän vaikutusta hakemuksessa ei ole arvioitu. Pölyt leviävät aivan varmasti läheisiin pihapiireihin ja viljelysmaille, kyläkokous tilitti muistutuksessaan.

Lupahakemus poiki myös kolme muuta muistutusta.

Vainikan Sora totesi vastineessaan, että murskauksen pölyämistä rajoitetaan muun muassa laitteiston koteloinnilla.

– Räjäytyksistä aiheutuva tärinä on hetkellistä ja harvoin toistuvaa. Räjäytystöitä tehdään arviolta kerran vuodessa. Lähialueen herkät rakenteet kartoitetaan ennen toiminnan aloittamista ja vaurioitumisriskit arvioidaan, yhtiö vakuutti vastineessaan.

Lupalautakunta myönsi Vainikan Soralle yhtenäisluvan.

Lautakunta edellyttää, että toiminnasta aiheutuvaa melutasoa tulee mitata erään vapaa-ajan asunnon piha-alueella tai viereisellä kiinteistöllä jatkuvatoimisesti, käyttäen ulkopuolista asiantuntijaa.

Melua tulee lisäksi mitata, mikäli siitä aiheutuu valituksia tai ympäristönsuojelun viranhaltija katsoo melumittaukset tarpeellisiksi.

TIMO SIHVO

