Varusmiehet keräävät tänään varoja sotaveteraaneille Taipalsaarella

TAIPALSAARI Sotiemme Veteraanit -keräys järjestetään Taipalsaarella maanantai-iltana 9. lokakuuta. Karjalan Prikaatin varusmiehet jalkautuvat keräämään lahjoituksia noin kello 17.30 alkaen.

Keräyksen tuotto käytetään sotainvalidien, sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä sekä sotaleskien hyväksi.

– Tavoitteena on, että he voisivat korkeasta, lähes 93 vuoden keski-iästä huolimatta selviytyä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tuottoa käytetään muun muassa lääkkeiden hankintaan ja kotiavun järjestämiseen, Etelä-Karjalan sotaveteraanipiirin keräyspäällikkö Leena Ristimäki kertoo.

Keräyksen järjestämisessä mukana olevat veteraanijärjestöt ovat sopineet varojen jaosta jäsenmääriensä suhteessa.

Jokainen järjestö tuntee jäsenistönsä ja keräysvarat suunnataan apua eniten tarvitseville, heidän puolisoilleen ja leskille sekä sotaleskille. Myös järjestöihin kuulumattomien pienituloisten veteraanien on mahdollista hakea avustusta tältä keräykseltä.

– Varusmiesten keräämät varat tukevat keräyspaikkakunnan alueella asuvia sotiemme veteraaneja, Ristimäki muistuttaa.

Kansaneläkelaitoksen (Kela) tilaston mukaan veteraanin pienin tulo on 923,18 euroa kuukaudessa ja puolison (nainen) pienin tulo eli takuueläke 766,85 euroa kuukaudessa.

Suomen sotiin vuosina 1939–1945 osallistuneita miehiä ja naisia oli vuoden 2017 alkaessa vielä elossa 17 000. Sotaveteraaneista 2 500 on sodissa vammautuneita. Rintamalla erilaisissa tehtävissä olleita naisia on yli 7 000.

Etelä-Karjalan piirin alueella veteraaneja on noin 700.

Keräyksen järjestävät Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Kaatuneitten Omaisten Liitto, jotka ovat yhdistäneet rahankeräyksen ja varainhankinnan Sotiemme Veteraanit -nimen alle.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi