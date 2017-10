Savitaipale valittiin mukaan postikokeiluun

SAVITAIPALE Juuri voimaan tulleen uuden postilain mukaan Posti Oy:n on hankittava viisipäiväinen jakelu niillä Viestintäviraston määrittelemillä alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua tilattavan lehden jakelua.

Viestintävirasto selvittää lisäksi kokeiluluontoisesti tarkemman aluemäärittelyn käyttöä jakelussa neljällä paikkakunnalla. Savitaipale on yksi näistä paikkakunnista.

Viestintävirasto on määritellyt alueet, joilla ei ole saatavilla sanomalehtien varhaisjakelua ja joilla Postin on hankittava kilpailutuksella viisipäiväinen jakelu.

Alueet kattavat 82 prosenttia maan pinta-alasta ja 24 prosenttia väestöstä.

Valtaosassa maata käytetään postinumeroita hyödyntävää järjestelmää. Tarkemman aluemäärittelyn käyttöä selvitetään kokeiluluontoisesti Savitaipaleen, Tervolan ja Kihniön kunnissa sekä Loviisan kaupungissa.

Näillä paikkakunnilla ei ole postinumeroalueiden perusteella täysin kattavaa varhaisjakelua.

Posti päättää millaisina kokonaisuuksina alueet kilpailutetaan.

– Tulevaisuus näyttää, tuleeko markkinoille esimerkiksi kokonaan uudentyyppisiä palveluntarjoajia hankintamenettelyn tuloksena, pohtii viestintämarkkina-asiantuntija Petri Peutere Viestintävirastosta.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi