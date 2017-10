Epäsiistit pihat harmittavat nuorisovaltuustoa

TAIPALSAARI Saimaanharjun nuorisotalo Helmen, kirjaston, päiväkodin ja koulun piha-alueiden epäsiisteys kismittää Taipalsaaren nuorisovaltuustoa. Se toivoo, että Taipalsaaren kunta palkkaisi yhden tai useamman henkilön hoitamaan ja siistimään pihoja.

Nuorisovaltuusto on lähettänyt asiasta kunnan tekniselle toimelle kirjeen, jota käsitellään tänään.

Valmistelijan, teknisen johtajan Samuli Kakon esitys on, että lautakunta merkitsee kirjeen tietoonsa saatetuksi.

Kakko myös toteaa, että asia pyritään ottamaan huomioon laadittaessa ensi vuoden talousarviota. Saimaanharjun yleisiä alueita hoitamaan on suunniteltu palkattavaksi yksi kesätyöntekijä.

TIMO SIHVO

timi.sihvo@lansisaimaa.fi