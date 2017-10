Nopeusnäyttö siirtyi Savitaipaleelle – näyttöjä halutaan kierrättää entistä enemmän

SAVITAIPALE Savitaipaleen Marttilaan asennettiin keskiviikkona 11. lokakuuta aamupäivällä nopeusnäyttö.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtosen mukaan näyttö siirrettiin Savitaipaleelle Taipalsaaren kirkonkylältä.

Sijoituspaikka on Partakoskentiellä ennen Taipalsaarentien risteystä kirkonkylän suunnasta tultaessa. Paikalla on 40 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

– Hyvin todennäköisesti näyttö pidetään tuossa talven tuloon saakka.

Lehtosen mukaan parhaillaan työstettävien liikenneturvallisuussuunnitelmien kautta haetaan myös nopeusnäytöille uusia kohteita.

– Tarkoituksena on, että niitä kierrätetään tai vaihdetaan jatkossa kohteesta toiseen huomattavasti useammin kuin nykyisin. Kun kohteita tulee lisää, näyttöä vaihdetaan paikasta toiseen esimerkiksi noin kuukauden välein.

Nopeusnäytön on tarkoitus turvata kevyttä liikennettä ja lasten koulureittejä. Näyttö kertoo autoilijalle digitaalisesti ajonopeuden.

Lehtosen mukaan näyttö on tehokas ”huomauttaja”, sillä se näyttää ajonopeuden kuljettajalle itselleen, mutta myös muille tielläliikkujille.

– Näyttö luo ikään kuin sosiaalista painetta ajonopeuden pudottamiseen.

Kaakkois-Suomen ely-keskuksen näytöt ovat hiljentäneet ajonopeuksia keskimäärin 3–9 kilometriä tunnissa.

– Eli kyllä niillä vaikutusta on, Lehtonen summaa.

MATIAS LÖVBERG

