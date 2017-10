Jantunen kulki läpi päihdehelvetin – entinen kiekkotähti pystyi pitämään kulissit pystyssä pitkään

SAVITAIPALE Sielu vapautui, sä et enää pelännyt mitään. Entinen huippujääkiekkoilija ja päihdekurimuksen läpikäynyt Marko Jantunen kuvailee koskettavasti huumeiden tuomia harha-aistimuksia ja mielen virvatulia.

– En nukkunut, en syönyt, vedin Coca–Colaa, donitseja ja amfetamiinia, Jantunen muistelee.

Savitaipaleen lukiolaiset ovat kokoontuneet väkevän sanan äärelle koulukeskuksen auditorioon.

Puhujana on mies, jonka jotkut saattavat lapsuusvuosiltaan muistaa silloisen SM-liigan kiekkoilijana. Todennäköisesti puhuja on lukiolaisille kuitenkin tutumpi elämäkertakirjansa viime syksynä ja tämän vuoden aikana saamasta julkisuudesta.

Marko Jantunen, 46, on tilittänyt rajua elämäänsä monissa lehtijutuissa ja telkkarin keskusteluohjelmien vieraanakin lahtelainen on nähty.

Hän on Jari Litmasen ja Pelicans-ikonin Erik Kakon tavoin kultaista vuoden 1971 ikäluokkaa.

– Jääkiekosta tuli mulle suuri unelma, jalkapallossakin lahjakkaaksi osoittautunut Jantunen muistelee.

Kiekkoura eteni rytinällä. Vuonna 1995 Jantunen jakoi Ruotsin pääsarjan pistekuninkuuden sellaisen kaverin kanssa kuin Peter Forsberg. Suomen maalikuninkuuden Jantunen oli voittanut jo aikaisemmin.

Kaudella 1996–97 laitahyökkääjä pelasi kolme NHL-ottelua Galgary Flamesissa. Ruotsin mestaruuden Jantunen saavutti Färjestad BK:n riveissä vuonna 2002.

– Mun ensimmäinen alkoholikokemus oli 13-vuotiaana. Sekoitin faijan kolmesta tai neljästä viinapullosta pullollisen, joka oli hirveä. Tulin tosi känniin ja oksensin.

Viina ei näyttänyt olevan Jantusen juttu, mutta myöhemmin alkoholi kuitenkin vei miehen. Kulissit pysyivät kovan kunnon ja isojen tulojen vuoksi pitkään pystyssä. Jantunen naamioi dokaamisen muun muassa viiniharrastukseen.

– Mulla oli parhaimmillaan tuhat pulloa viiniä.

Huumeet tulivat mukaan kuvaan. Kokaiiniviiva piirtyi vessan lavuaarin päälle.

– Otin yhden viivan ja oli tosi energinen koko päivän. Siitä tuli mulle uusi rakkaus. Odotin että pääsen Espanjaan vetämään kokaiinia, Jantunen kuvailee.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 12. lokakuuta Länsi-Saimaan Sanomista.