Lemi sai uuden itsenäisyyden kuusen

LEMI Kun Suomi täytti 50 vuotta vuonna 1967, Lemin torialueen tuntumaan istutettiin itsenäisyyden kuusi. Nyt kuusi on saanut seuraajan.

Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö istutti viime sunnuntaina vanhan pappilan pihapiiriin itsenäisyyden kuusen, joka juhlistaa Suomen 100-vuotisjuhlavuotta.

Itsenäisyyden kuusia istutetaan juhlavuoden kunniaksi eri puolilla maata. Kuusien juuret juontavat Helsingin Kaivopuistossa edelleen kasvavaan itsenäisyyden kuusen, jonka siemen kylvettiin kasvamaan vuonna 1917.

Puu siirrettiin runsaat kymmenen vuotta myöhemmin myöhemmin Kaivopuistoon.

Myös Lemin torikuusi oli Kaivopuiston kuusen jälkeläisiä.

Lemiläinen Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö on eläinsuojelua tukeva luonnonsuojelusäätiö. Merkittävä osa säätiön varallisuudesta on metsää, joten itsenäisyyden kuusen istuttaminen on säätiön mielestä luonteva tapa juhlistaa ikimuistoista juhlavuotta.

Säätiö esitti ajatuksen puun istuttamisesta Lemin kunnalle, joka oli välittömästi valmis osoittamaan kuuselle paikan kirkonkylästä.

Uuden itsenäisyyden kuusen kasvaessa siihen voi ripustaa vaikka jouluvalot. Lemiläiset voivat seurata kuusen kasvua juhlavuoden teeman mukaisesti yhdessä.

