Mikä taho valvoo pysäköintiä pienissä kunnissa?

Isommilla kaupungeilla on omat pysäköinninvalvonnat ja -tarkastajat. Kuka valvoo tai kenen pitäisi valvoa pysäköintiä pienissä kunnissa? Poliisin, kunnan? Esimerkiksi Savitaipaleen Torikadulla on edelleen autoja parkissa ajoittain, vaikka pysäköinti kiellettiin kesällä.

– Savitaipaleen kunta ei ole määritellyt kunnallista pysäköintivalvojaa, joten poliisi valvoo Savitaipaleen pysäköintiä. Poliisin resurssit ovat rajalliset ja pääsääntöisesti valvonta ja pysäköintivirhemaksujen määrääminen tulee silloin, jos pysäköinnistä on vaaraa muulle liikenteelle esimerkiksi tapauksessa, jossa suojatien eteen on pysäköity ajoneuvo.

Miten väistämissäännöt menevät parkkipaikalla? Onko parkkiruudusta lähtevä väistämisvelvollinen? Entä, jos parkkipaikalla on risteäviä väyliä. Onko oikealta tulevalla etuajo-oikeus parkkipaikalla?

– Ruudusta lähtevillä on väistämisvelvollisuus. Oikealta tulevaa on väistettävä, jos liikennemerkillä ei muuta ilmoiteta.

Kuka vastaa liikennemerkkien näkyvyydestä? Jos ne ovat esimerkiksi puiden oksien tai lumen peittämät? Päteekö merkki, jos se ei näy tienkäyttäjille?

– Liikennemerkkiä on noudatettava. Jos merkki on esimerkiksi lumen peitossa, se on käytävä puhdistamassa.

