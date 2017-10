Toimitus sai paikallisvahvistuksen

Taipalsaarelaissyntyinen Eva Kottonen aloitti Länsi-Saimaan Sanomien toimittajana 18. syyskuuta.

Rehulasta maailmalle ponnistanut Kottonen on koulutukseltaan filosofian maisteri. Hän on valmistunut Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan ruotsin kieli. Plakkarissa on myös aineenopettajan pätevyys ruotsin ja englannin kielissä. Kokopäiväistä opettajaa Kottosesta ei kuitenkaan koskaan tullut. Viime vuodet hän on asunut Jyväskylässä.

– Koen, että pystyn toimittajana hyödyntämään parhaiten kaikkea osaamistani: opettajan yleissivistävää koulutusta, kirjoitustaitoa ja luontaista uteliaisuutta.

Eva Kottonen

Syntynyt: syyskuussa 1986 Taipalsaarella

Kotipaikka: Lappeenranta

Ammatti: toimittaja

Perhesuhteet: naimisissa, yksi lapsi

