Valistusta tarvitaan

Suomalaisen jääkiekon historia on täynnä mitä hämmästyttävämpiä tarinoita ja persoonia. Ylä- ja alamäkiä, sankareita ja konnia.

Viimeistään hiljattain julkaistujen kirjojen myötä on käynyt ilmi, että riehakkaiden tuuletusten ja hokijargonin taakse saattaa kätkeytyä mitä tahansa.

Paikalliset nuoret saivat vieraakseen yhden tarinan päähenkilön viime viikolla, kun entinen kiekkotähti ja jaloilleen päässyt päihdeaddikti Marko Jantunen vieraili Savitaipaleen ja Lemin kouluissa.

Jantusen tarina on riipaiseva, paikoin jopa raakakin, ja siksi varmasti pysäyttävä kuuntelijoille. Tällaisen päihdevalistuksen kautta sanoman voisi kuitenkin uskoa uppoavan syvälle kasvavaan kansanosaan.

Jantunen menetti päihteille kaiken: perheensä, omaisuuteensa, elämänhalunsa ja terveytensä. Myös superlahjakkaan urheilijan suurin rakkaus, jääkiekko, jäi sivuosaan, kun alkoholi ja huumeet veivät lopulta rikoksen polulle.

Jantunen havahtui, hakeutui ystävänsä auttamana hoitoon ja on elänyt päihteettömänä syksystä 2015 lähtien. Elämä palautuu uomiinsa yksi asia kerrallaan. Nykyisin ennaltaehkäisevä päihdetyö on Jantuselle sydämen asia ja se on hienoa.

Kaikki eivät syystä tai toisesta tunnista kohtuuden rajoja tai pysty hillitsemään itseään houkutusten äärellä. Eikä kukaan välttämättä kerro, miten pitäisi toimia tai näytä oikeanlaista esimerkkiä. Siksi niin monta elämää on jo pienestä pitäen lähtenyt väärille raiteille.

Juuri tämän takia kouluissa tehtävä päihdevalistus on äärimmäisen tärkeää. Tietoa, neuvoja ja elämänohjeita pitää levittää niin kokemuspohjaisesti kuin eri järjestöjen ja yhdistysten asiantuntemuksen kautta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi