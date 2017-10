Venesatamaa ruopataan syksyllä yötä päivää

SAVITAIPALE Pappilanlahden venesataman imuruoppaus alkaa kahden viikon kuluessa. Urakoitsijana on Vesirakennus Ojanen Oy Punkalaitumelta.

Venesatama ruopataan sen mataluuden takia. Alunperin Savitaipaleen kunta tiedotti aikatauluksi 23.8.–31.12.

Miksi ruoppauksen alkaminen on noin puolitoista kuukautta myöhässä, Vesirakennus Ojanen Oy:n toimitusjohtaja Sami Ojanen?

– Jos nyt ihan suoraan sanon, niin meillä on aivan helvetisti töitä. Seitsemän urakkaa käynnissä, joissa on yhteensä 50 työntekijää. Toimimme Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Liettuassa.

– Tuo mainittu aikataulu on tehty ja tiedotettu ympäristöluvan perusteella. Mitään tarkkaa aloituspäivää ei ole kirjattu Savitaipaleen kunnan kanssa tehtyyn sopimukseen. Lupa edellyttää, että työ pitää tehdä sulan veden aikana.

Mitä Savitaipaleen kunta on sopinut ruoppauksesta urakoitsijan kanssa, kunnan teknisen osaston päällikkö Vesa Roiko-Jokela?

– Sopimuksessa on juurikin tuo urakoitsijan mainitsema aikaikkuna. Lisäksi siellä on aloituspäiväksi mainittu 23. elokuuta. Siitä ajankohdasta on puhelimitse sovittu, että aloitusta siirretään syyskuun puoliväliin ja edelleen lokakuun alkuun. Tämä on ollut urakoitsijan toiveena ja kunnassakin asia on nähty hyvänä veneilykauden jatkamisen osalta.

Ruoppausaikaa on vuoden loppuun saakka. Riittääkö se, Sami Ojanen?

– Riittää. Valmisteluihin menee 1–2 viikkoa ja työhön toiset 1–2 viikkoa. Töitä tehdään ympäri vuorokauden 12 tunnin vuoroissa. Siellä on aina kaksi kaveria per vuoro hommissa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 12. lokakuuta Länsi-Saimaan Sanomista.

Aiemmin aiheesta:

Venesataman ruoppaus alkaa Savitaipaleella aikaisintaan syyskuun puolivälissä (21.8.2017)

Ruoppaus on alkamassa lokakuun alussa – urakan käynnistyminen on kuukauden myöhässä (15.9.2017)