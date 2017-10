Pankki liikkuu neljän pyörän päällä

TAIPALSAARI Vielä viime vuonna kyyti toi asiakkaita Lemin Osuuspankkiin, mutta se palvelu loppui. Pankin konttori palvelee edelleen.

Taipalsaarella pankkikonttorit eivät enää palvele, mutta pankkiauto tulee ainakin lokakuun kokeilujakson ajan taipalsaarelaisten luo.

Haikkaanlahtelainen yrittäjä Jarmo Koivunen lähti pankkiautolle, koska puinnit keskeytyivät jälleen sateiden vuoksi.

– No nyt on tullut pankki järkiinsä. Hemmetin hyvä veto, Koivunen kommentoi.

– Suomenniemen isäntä toi Haikkaanlahdelle viljaa kuivattavaksi pienestä pitäjästä, jossa on edelleen pankin konttori. Siinä sitä asiaa ihmeteltiin, hän huomautti.

Koivunen ei jää maksujen kanssa pulaan, vaikka pankkia ei lähellä olisikaan. Mies teki viime vuosituhannella sellaisen ihmeen, että kylvi kauraa ja korjasi ruista.

Venäjältä peltoa vuokranneelle yrittäjälle tuli maksu ohrista junalla Vainikkalaan, ruislastin muodossa.

– Haikkaanlahdelta on kaksi kilometriä pitempi matka Savitaipaleelle kuin Lappeenrantaan, mutta mieluummin käyn Savitaipaleella pankissa. Siellä riittää parkkipaikkoja, Koivunen huomautti.

– Hyvä että pankkiauto tuli, täällä asuu paljon ikäihmisiä, jotka sitä tarvitsevat. Ja käteistä tarvitaan myös, vaikka myyjäisiin tai kalakaupan tekoon, M-Market Taipalsaaren kauppias Osmo Laine huomautti.

MARKKU PAAKKINEN

