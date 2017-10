Suomenniemeläissyntyinen Kaiho Nieminen sai 10 000 euron tunnuspalkinnon

Suomenniemellä syntynyt ja paikkakuntaa vahvasti teoksissaan esillä pitänyt Kaiho Nieminen on saanut Kirjailijaliiton tunnustuspalkinnon, joka on suuruudeltaan 10 000 euroa.

Palkinto on tunnustus Niemisen, 75, koko tuotannosta, ei yksittäisestä kirjasta.

– Aina palkinto tuntuu mukavalta, Nieminen tuumii.

Niemisen esikoisteos Lovistoori ilmestyi vuonna 1972. Mies voitti samana vuonna ensimmäisen palkinnon Weilin&Göösin 100-vuotisromaanikilpailussa. Palkinto oli 50 000 markkaa, joka oli siihen aikaan iso raha. Summalla sai kaksion Helsingistä.

Lovistoori kertoi köyhän perheen selviytymistarinan. Myöhemminkin Nieminen on asettunut kirjoissaan tavallisten ihmisten puolelle.

Kirjailijaliitto kuvailee Kaiho Niemisen kerrontaa omaääniseksi, rouheaksi ja hersyväksi. Elävä dialogi kannattelee kerrontaa.

Kirjailija suunnittelee saapuvansa lähiviikkoina muikunpyyntiin Kuolimolle poikansa, Helsingin Sanomien toimittajan Tommi Niemisen kanssa. Kaiho Niemisellä on mökki Kuolimon rannalla Suomenniemellä.

