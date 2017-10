Suomenniemen kirjasto siirtyy omatoimiaikaan – avajaiset pidetään maanantaina

SUOMENNIEMI Legendaarinen opettaja Selma Virtanen ei olisi varmaankaan voinut kuvitella, että hänen kammaristaan tulee joskus tulevaisuudessa Suomenniemen kirjaston lukusali.

Se että kirjastosta voi lainata teoksia ilman henkilökunnan paikallaoloa, olisi ollut Virtasesta jotakin aivan satumaista.

Omatoimikirjasto otetaan käyttöön vanhalle kirkonkylän koululle muuttaneessa Suomenniemen kirjastossa ensi maanantaina.

– Palvelun saavutettavuus lisääntyy ihan olennaisesti, kirjastonhoitaja Päivi-Kristiina Erola muistuttaa.

Kirkonkylän vanha koulu on remontoitu hienoon kuntoon. Kirjasto aloitti tiloissa 4. syyskuuta.

Viime viikolla kirjasto oli kiinni asennustöiden vuoksi.

– Tänne on asennettu lainaus- ja palautusautomaatti sekä tuotu kalusteita. Lisäksi on asennettu kulunvalvontaa ja videoneuvottelumoduuli, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Mari Haatainen Mikkelin kaupunginkirjastosta.

Kirjaston avajaisia vietetään kahvi- ja kakkutarjoilun kera maanantaina 16. lokakuuta kello 12–18.

Kirjasto on toiminut uusituissa tiloissa, vanhalla kirkonkylän koululla (Opinraitti 20) 4. syyskuuta lähtien.

Maanantaina otetaan käyttöön lainaus- ja palautusautomaatti, joka mahdollistaa kirjojen omatoimisen lainaamisen ja palauttamisen.

Järjestelmä on ensimmäinen Mikkelin kaupunginkirjaston alueella.

Uuden kirjasto- ja nuorisotalon nimestä järjestetyn nimikilpailun voittaja julkaistaan tilaisuudessa ensimmäisen tunnin aikana.

Avajaisissa on mahdollisuus myös tutustua Suomenniemen uuden aluejohtokunnan jäseniin ja keskustella heidän kanssaan ajankohtaisista asioista.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

