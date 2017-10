Parakit ovat ykkösvaihtoehto – Savitaipaleen hyvinvointiaseman väistötilaratkaisu jatkuu kilpailutuksella

SAVITAIPALE Osaa Savitaipaleen hyvinvointiasemasta ollaan siirtämässä parakkeihin. Tuleva väistöjärjestely koskee hyvinvointiaseman tiloja, joissa on todettu sisäilmaongelmia.

Kunnan kiinteistöpäällikkö Jaakko Nopasen mukaan väistötilat pitää löytää koko aseman alakerralle sekä yläkerran laboratoriolle ja kuntoutusosastolle. Kuntoutusta ei kuitenkaan siirretä parakkeihin, vaan liikuntatalolle.

Alakerrasta väliaikaistiloihin on saatava kotihoito, toimistoja sekä sosiaali- ja varastotiloja.

– Yhteensä siirrettäviä tiloja on 510 neliömetriä, Nopanen kertoi Savitaipaleen kunnanvaltuuston kokouksessa maanantai-iltana.

Kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina 100 000 euron määrärahan väistötilajärjestelyiden toteuttamiseksi.

Kunnanjohtaja Kimmo Kainulaisen mukaan parakkiratkaisu on hyvinvointiaseman toiminnan ja kunnan talouden kannalta paras ratkaisu, jonka selvittäminen jatkuu nyt kilpailutuksen kautta.

Parakit sijoitettaisiin hyvinvointiaseman tontille.

– Kilpailutuksen jälkeen päätetään vielä yksityiskohtaisemmin, minkälainen parakkiratkaisu tulee kyseeseen, Kainulainen tarkentaa.

Nopasen selvitysten perusteella parakkien pystytyksen ja purkamisen sekä vesi-, viemäri- ja sähkötöiden kustannusarvio on yhteensä noin 100 000 euroa. Vuokrakustannukset ovat 100 000 euroa vuodessa.

Vuokran lisäksi vuosikuluihin pitää laskea myös vesi ja sähkö.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Valtuustovahti

Kokouspaikka ja -aika: Savitaipaleen kunnanviraston valtuustosali, ma 9.10. klo 18.

Kokouksen kesto: 1 h 20 min.

Asioita esityslistalla: 4.

Eniten äänessä: Liisa Kilpi (kok.), Juhani Kylliäinen (ps.), Leena Saramies (pro sle), Leena Byckling (sd.).

Yleisöä paikalla: 0.

Pöytäkirjan ulkopuolelta: Savitaipaleen kunnanvaltuustossa on mitä ilmeisemmin otettu käyttöön sukupuolineutraalit termit, sillä kunnan virkamiehistä puhuttiin toistuvasti virkahenkilöinä.

