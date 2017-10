Leväsen tontin hinnaksi ehdotetaan 25 000 euroa

TAIPALSAARI Kunta haluaa päästä eroon omistamastaan Lähteenmäki-nimisestä tilasta Leväsessä.

Taipalsaaren kunnanvaltuusto käsittelee ensi keskiviikkona kunnanhallituksen ehdotusta, jonka mukaan tilan myyntihinnaksi vahvistetaan 25 000 euroa.

Kunta hankki tilan Lähteenmäki omistukseensa loppuvuodesta 2014. Leväsen kylän keskustassa sijaitsevan tilan pinta-ala on 0,49 hehtaaria.

Tilalla oli kolme purkukuntoista rakennusta, jotka kunta purki ja tontti on nyt tyhjillään.

Tilan myymisestä on tullut tiedusteluja kuntaan.

Kunnanhallitus pui viime viikolla ehdotusta, jonka mukaan hallitus ehdottaa valtuustolle tilan myyntihinnaksi 25 000 euroa.

Keskustelun kuluessa Iikko B. Voipio (kok.) esitti hinnaksi 30 000 euroa. Marika Frilander (sd.) kannatti esitystä.

Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan Jari Willmanin ehdotuksen puolesta äänestivät Juho Heikka (kesk.), Mari Hulkkonen (ts-liike), Taisto Pitkänen (kesk.), Pekka Wallén (ts-liike) ja Arja-Liisa Westinen (kesk.)

Voipion vastaehdotus sai hänen omansa ja Frilanderin äänet.

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin hallituksen päätökseksi.

TIMO SIHVO

