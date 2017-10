Säätiö jakaa apurahoja Taipalsaarella

TAIPALSAARI Taipalsaarelaiset opiskelijat ja yleishyödylliset yhdistykset voivat hakea 6. joulukuuta saakka apurahaa Veikko Rikkosen säätiöltä.

Apurahaa voivat hakea myös muualla asuvat opiskelijat, jotka ovat asuneet aiemmin Taipalsaarella tai joilla on muu säätiön hallituksen riittäväksi katsoma side Taipalsaareen.

Myönnetyt apurahat jaetaan ja julkistetaan Taipalsaarella Veikon nimipäivänä 9. tammikuuta 2018.

Puheenjohtaja Juha Turkian mukaan säätiö on kuluvan vuoden aikana sijoittanut varoja ja realisoinut omaisuutta säätiön tarkoitusta varten.

– Niin sanottu vapaa pääoma on sijoitettu ja muun muassa asunto-osakkeesta ja metsäpalstan puustosta on tehty kaupat. Nämä parantavat Veikko Rikkosen toivomaa ajatusta apurahojen jakamisesta tuottoon perustuen.

Syksyllä 2015 kuollut Veikko Rikkonen testamenttasi kaiken omaisuutensa luovutettavan nimeään kantavalle säätiölle.

– Säätiön toiminta on otettu mukavasti vastaan Taipalsaarella. Niin ajatuksena kuin jo tapahtuneena toimintana, Turkia iloitsee.

Veikko Rikkosen säätiö jakoi ensimmäisen ja 10 000 euron arvoisen apurahan viime tammikuussa Taipalsaaren paikallishistorian tekoa varten.

