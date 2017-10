Päiväkodin ja koulun seinustoilla pidettiin nuotioita – Lemin kunta tekee rikosilmoituksen

LEMI Lemin kunta tekee rikosilmoituksen Kuukanniemen päiväkoti Oravanpesään ja kouluun kohdistetusta ilkivallasta.

Päiväkodin Savitaipaleen puoleisella seinustalla ja koulun teknisen työn luokan ulkopuolella olevassa katoksessa pidettiin myöhään keskiviikkona nuotioita.

Tuli jätti jälkensä, mutta ei aiheuttanut isoja materiaalivahinkoja.

Lemin kunnan tekninen johtaja Markku Immonen muistuttaa, että päiväkodin tapauksessa rakennuspalo oli kuitenkin enemmän kuin lähellä. Nuotioiden jäljet löysi sähkömies torstaiaamuna.

– Se on ollut ihan siinä hilkulla. Sokkelin patolevy on sulanut puhki ja lautaverhous on vain 40 sentin korkeudella. Jos tuuletusraossa olisi ollut lehtiä tai oksia, niin ei se muuta olisi vaatinut, Immonen huokaa.

Immosen mukaan nuotioissa on poltettu rukkasia ja paperia. Palokuntaa ei tarvinnut kutsua paikalle.

– Tulet ovat kai sammuneet itsekseen materiaalin puutteeseen, tekninen johtaja arvioi.

Koulun katoksessa palojäljet ulottuvat korkealle peltisessä varaston ovessa. Katoksesta löytyi tulitikkuja ja tupakantumppeja.

Tihutöiden tekijöistä ei ole varmuutta, mutta Immonen epäilee samaa nuorisojoukkoa, joka on pyörinyt koulun pihalla aiemminkin.

Syksyn aikana uudella koululla on törmätty myös piha-alueen roskaamiseen.

– Epäilys on, kun nuorisoa alueella parveilee. Sieltä ne tekijätkin löytyvät, Immonen sanoo.

– Katsotaan nyt, minkä kannan poliisi tähän ottaa, hän tuumii.

Siitä ei ole varmuutta, yritettiinkö päiväkoti ja koulu sytyttää tarkoituksella palamaan vai oliko kyseessä vain pelkkä ajattelemattomuus ja täysin järjetön nuotiopaikan valinta.

– Toivoisin, että vanhemmat ottaisivat asian puheeksi kotona ja tekisivät lapsilleen selväksi, että tällainen ei yksinkertaisesti käy, Immonen jyrähtää.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi