Ruoppausta odotellessa

Pappilanlahden venesataman ruoppaus odottaa edelleen alkamistaan Savitaipaleella. Urakoitsija kertoi viime viikolla (LSS 12.10.), että työt alkavat kahden viikon kuluessa.

Kesällä alkanut satamahanke on iso kokonaisuus, joka vaatii monenlaista organisointia ja suunnittelua puolin ja toisin. Ruoppausaikataulu on kuitenkin venynyt pian kaksi kuukautta alunperin ilmoitetusta. Töiden aloittamista on siirretty kunnan ja urakoitsijan keskinäisin sopimuksin.

Aikataulun siirtoon ovat vaikuttaneet urakoitsijan toiveet sekä myös veneilijöiden halu jatkaa veneilykautta syyskuun puoliväliin saakka.

Tulevaisuuden vastaavia hankkeita ajatellen kunnan tiedottaminen vaatii edelleen terävöittämistä. Kaikki veneilijät eivät saaneet päivitettyä tietoa siitä, miten pitkään veneitä voi satamassa pitää. Erityisen hankalaksi tilanteen ovat kokeneet jotkut kauempana asuvat veneilijät, joiden on suunniteltava kesän viettoa hyvissä ajoin. Satamahankkeesta lähetettiin etukäteen infokirje venepaikan haltijoille. Tuossa kirjeessä ruoppausaikatauluksi kerrottiin 23.8.–31.12. Tietoa muutoksista on päivitetty Savitaipaleen kunnan verkkosivuille ja Facebookiin.

Kaikki eivät ole löytäneet muuttunutta tietoa sähköisistä viestimistä. Eikä sitä ilmeisesti ole osattu aina edes etsiä. Tiedon leviäminen ei kuitenkaan ole vastaanottajan vastuulla.

Tätä kirjoitettaessa kunnan Facebook-sivuilla viimeisin päivitys ruoppaukseen liittyen on julkaistu 12. syyskuuta. Infossa kerrotaan, että ruoppaus alkaa lokakuun ensimmäisellä viikolla. Nyt eletään lokakuun kolmatta viikkoa eikä ainakaan vielä keskiviikkona aamupäivällä satamassa näkynyt mitään ruoppaustöiden aloittamiseen viittaavaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi