Pöhöttynyt turjake, joka sikaria purren ja laitamyötäisessä öykkäröi rikospaikoilla. Tarvitsemansa todisteet mies tekaisee ja hankkii samalla väärät todistajalausunnot. Orson Wellesin esittämä komisario Hank Quinlan jäi elokuvahistoriaan miehen itsensä ohjaamassa mestariteoksessa Pahan kosketus vuodelta 1958. Quinlan oli kaikessa turmeltuneisuudessaan oikeasti paha poliisi. Quinlania ohjasi vain hänen oman vaistonsa tai paremminkin intuitionsa.

Lain väärällä puolelle harhautuneita poliiseja on sittemmin seikkaillut lukemattomissa kirjoissa, televisiosarjoissa ja leffoissa. Asetelma alkaa olla perin kulunut. Kaiken kukkuraksi reaalimaailma on jo Suomessakin ajanut ohi monien taiteellisten tuotosten. Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion tarinan keksimiseen olisi tarvittu ykkösketjun rikoskirjailija ja voi olla, että jutun uskomattomimmat käänteet olisivat sittenkin jääneet äkkäämättä.

Quinlan haki Pahan kosketuksessa lohtua Marlene Dietrichin esittämän bordellin emännän kortteerista. Helsingin käräjäoikeuden mukaan Aarnio kävi rentoutumassa prostituoidun nahkaisessa nojatuolissa.

Aarnion tapaus on aivan omaa luokkaansa Suomen rikoshistoriassa. Tuomittujen poliisimiesten synnit ovat meillä yleensä olleet virkavelvollisuuden rikkomisia, rattijuopumuksia, pahoinpitelyitä ja lähivuosina ennen kaikkea henkilörekisteririkoksia.

Uteliaat poliisit ovat ilman syytä menneet urkkimaan tietoja esimerkiksi hiihtäjä Mika Myllylän viimeisistä vaiheista. En suoraan sanoen pidä näitä urkintajuttuja kovin suurina rötöksinä, ellei tietoja käytetä väärin.

Rikosilmoituksia väitetystä urkinnasta tehdään myös ilkivaltatarkoituksessa. Juttujen pyörittäminen on tarjonnut ratevaa ajankulua muun muassa vangeille.

Kaikki hairahtuneet poliisit eivät ymmärrä, miksi heidän saamastaan rangaistuksesta kerrotaan lehdessä. Näin kävi 1990-luvulla myös eräälle kaakkoissuomalaiselle poliisimiehelle, joka kärähti jäätiellä rattijuopumuksesta. Liikennettä työkseen valvonut mies menetti tuomion myötä virkansa. Kirjoitin löytämästäni tapauksesta parikin kertaa lehdessä ja sain palkaksi virkaheitolta poliisilta tappouhkauksen, jonka hän luki puhelinvastaajan nauhalle.

Tein rikosilmoituksen laittomasta uhkauksesta. Minulla oli vahva arvelu nimettömän uhkaajan henkilöllisyydestä. Olin oikeilla jäljillä, sillä esimies tunnisti nauhalta soittajan. Poliisi joutui käymään entisellä virkapaikallaan kuulusteltavana. Se riitti minulle rangaistukseksi. Juttua ei tarvinnut viedä eteenpäin.

Matti Nissinen oli valtakunnansyyttäjänä tyytymätön poliisirikosten tutkintaan. Hänen mielestään tutkinta oli karvalakkitasoa. Nissinen vaati erillistä poliisirikostutkinnan yksikköä. Mitähän mieltä Nissinen on syyttäjiin liittyvän rikostutkinnan tasosta? Mies on itse virkarikossyytteessä korkeimmassa oikeudessa. Nissisen epäillään osallistuneen esteellisenä yli 30 000 euron koulutushankintoihin yhtiöltä, jossa hänen veljensä toimi hallituksen puheenjohtajana.

Virasta pidätetyn valtakunnansyyttäjän tapaus on kummastuttanut minua tavattomasti, sillä olin aikoinaan varsin usein tekemisissä Nissisen kanssa ja olen pitänyt häntä erittäin fiksuna ja harkitsevana miehenä.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi