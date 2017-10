Taidetestaajat vie kasiluokkalaiset kokemaan kulttuuria

Länsi-Saimaan alueen kahdeksasluokkalaiset pääsevät kuluvan lukuvuoden aikana sekä paikallisille että valtakunnallisille taidevierailuille.

Nuoret kokevat kulttuuria Taidetestaajat -hankkeessa, johon osallistuu Etelä-Karjalasta kaikkiaan 20 yläkoulua, 75 luokkaa, 137 opettajaa ja yli 1 200 oppilasta. Hanke koskettaa niin Lemin, Savitaipaleen kuin Taipalsaarenkin kasiluokkalaisia.

Maakunnalliset vierailukohteet ovat Lappeenrannan kaupunginteatterin Puhtaana käteen- sekä Lokki-esitykset ja Lappeenrannan taidemuseo yhdessä Lappeenrannan kuvataidekoulun kanssa.

Valtakunnallisesti Etelä-Karjalan kasit vierailevat Etelä-Karjalan muun muassa Ateneumin Taidebattlessa, Kiasman Art Pro:ssa, Suomen Kansallisteatterissa, Suomen kansallisoopperassa Radion sinfoniaorkesterin konsertissa.

Taidetestaajat on koko Suomen kattava kulttuurin suurhanke.

Sen budjetti on yhteensä 15–20 miljoonaa euroa ja kolmen lukuvuoden aikana mukana noin 200 000 taidetestaajaa. Ensimmäisenä lukuvuonna järjestetään noin 130 000 vierailua.

Mukaan on ilmoittautunut yhteensä yli 3 300 luokkaa noin 780 yläkoulusta.

– Tämä voi olla maailmassakin aivan ainutlaatuista. En ole koskaan kuullut vastaavassa laajuudessa mistään samanlaisesta, Helsingin yliopiston teatteritieteen professori Hanna Korsberg sanoo.

– Suomi on tieteellä ja taiteella rakennettu. Taiteessa on kiteytetyssä muodossa identiteettimme: keitä me olemme, mihin me olemme menossa ja mitä me itsestämme ajattelemme matkan varrella. Parhaimmillaan Taidetestaajien kautta syntyy keskustelua siitä, mitkä asiat nyt koetaan merkityksellisiksi ja tärkeiksi, professori pohtii.

Taidetestaajat -hankkeen Etelä-Karjalan aluekoordinaattori on Laura Jokinen.

LSS

Paikallisten luokkien vierailut

LPR:n taidemuseo: Lemin koulukeskuksen 8A-B 20.2.2018, 8B-C 22.2.2018

LPR:n kaupunginteatteri (Puhtaana käteen -esitys): Savitaipaleen Europaeuksen koulun 8.-luokkalaiset 18.10.2017, Taipalsaaren Saimaanharjun yhtenäiskoulun 8.-luokkalaiset 19.10.2017

Kansallisgalleria/Kiasma Art Pro 2017: Lemin koulukeskuksen 8.-luokkalaiset 15.11.2017

Radion Sinfoniaorkesteri/Sinfoniaorkesteri tutuksi: Savitaipaleen Europaeuksen 8.-luokkalaiset 2.5.2018