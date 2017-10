Jätevesineuvontaa annettiin kesän ja syksyn aikana yli 300 kiinteistöllä

Jätevesienkäsittelyä haja-asutusalueilla koskevaa lainsäädäntöä muutettiin huhtikuun alussa. Ennen asetuksessa olleet säädökset on nyt kirjattu päivitettyinä uudistuneeseen ympäristönsuojelulakiin. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tukea saanut Jässi-jätevesihanke on tuonut tietoa uudistuneesta laista haja-asutusalueiden asukkaille kesän ja syksyn aikana.

Hanke on tarjonnut puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa kiinteistökohtaisilla käynneillä sekä yleisneuvontaa erilaisissa tapahtumissa. Kesä – syyskuun aikana kaksi jätevesineuvojaa kiersi kuudella eri neuvonta-alueella, jotka valittiin yhdessä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kanssa. Neuvontaa tehtiin Savitaipaleella, Lemillä, Taipalsaarella sekä Ylämaalla ja se painottui edellisten vuosien tapaan herkille alueille, eli ranta- ja pohjavesialueille. Neuvontakäynti tehtiin yhteensä 326 kiinteistöllä.

Vuodesta 2011 toteutetussa jätevesihankkeessa on saatu kerättyä kattavasti tietoa hankealueen jätevesien käsittelyn tilasta. Kerätty tieto on koottu neuvonta-aluekohtaisiin aluekortteihin, jotka on julkaistu vuosittain Jässi-hankkeen verkkosivuilla. Myös tämän vuoden aluekortit ovat nyt nähtävillä verkossa. Loppuvuodesta julkaistaan myös tilannekatsaus, johon on koottu kattavammin tietoa tämän vuoden neuvonnasta sekä koostetta kaikilta neuvontavuosilta.

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry aikoo hakea rahoitusta haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan myös ensi vuodelle. Neuvontaa halutaan jatkaa edelleen, jotta uudistamisen määräajan lähestyessä kiinteistönomistajille saadaan tuotua uusinta tietoa jätevesien käsittelyn vaatimuksista.

