Puukauppa käy nyt kiivaasti Savitaipaleella ja Suomenniemellä

Yksityismetsien puukauppa ja kotimaiset markkinahakkuut kasvavat Pellervon taloustutkimuksen (PTT) mukaan ensi vuonna 2−4 prosenttia kuluvasta vuodesta. Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan toiminnanjohtajan Suvi Karjulan mukaan Mänty-Saimaan toimialueella, johon kuuluvat Savitaipale, Suomenniemi sekä Mikkelin eteläosat Ristiina ja Mäntyharju, kaikki puutavaralajit tekevät hyvin kauppansa.

− Kuusitukin ohella mäntytukilla on hyvä kysyntä. Alueella on käyty kauppaa vilkkaasti koko vuoden, eikä kysynnässä näy hiipumisen merkkejä, Karjula kertoo. Sateinen sää ja märät pohjat hankaloittavat korjuita. Kovan maan kohteet ovat näin ollen erityisen kysyttyjä.

− Alueen laaja puunostajapohja on myyjän etu. Tästä syystä myös puukaupan kilpailuttaminen kannattaa, Karjula sanoo.

Uudet investoinnit eivät vielä valitettavasti näy kuitupuun hintatilastoissa. Ensiharvennuskuidun hintataso laahaa edelleen, eikä suuria muutoksia ole hintoihin ole PTT:n mukaan luvassa.

− Metsänomistajan kannattaa edelleen keskittyä tukkipuun kasvatukseen. Nopeimmin lopputulokseen pääsee ajallaan tehdyillä taimikonhoidoilla ja harvennuksilla. Näin myös metsien kyky sitoa hiiltä säilyy, Karjula toteaa.

Vilkkaana käyvä puukauppa on saanut myös sijoittajat liikkeelle. Uusia kohteita etsitään ahkerasti netistä.

− Metsäsijoittaminen kiinnostaa yhä useampia suomalaisia, kertoo Metsätilat.fi-sivuston päätoimittaja ja Länsi-Suomen Metsätilat Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pusa. Laadukkaat metsätilat viedään tällä hetkellä käsistä. Erityisen vahvasti ostajia kiinnostavat suuret metsäpalstat.

− Kun korot ovat alhaalla, metsä nähdään houkuttelevana sijoituskohteena, Pusa toteaa.

