Te-Pa Medical lopettaa Lemillä

LEMI Lemiläinen laboratorio- ja sairaanhoitovälineitä valmistava yritys Te-Pa Medical Oy lopettaa toimintansa vuoden loppuun mennessä. Toimitusjohtaja Jarkko Mäkeläisen mukaan lähes kaikki työntekijät ovat löytäneet uudet työpaikat.

– Lopettamisen taustalla ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Jo pari vuotta sitten aloimme etsiä yritykselle uutta ostajaa, mutta sitä ei löytynyt, Mäkeläinen kertoo.

Vuonna 2015 Te-Pa Medical työllisti 11 ihmistä ja sen liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa.

Lemin kunnanjohtajan Jussi Stoorin mukaan Te-Pa Medicalin lopettamispäätös on ollut tiedossa jo jonkin aikaa.

– Valitettavaahan tämä tietenkin on. Erityisesti sen takia, että yritys on ollut Lemin suurimpia työllistäjiä. Ei meillä noita tehtaita liiaksi ole, Stoor kertoo.

Tilaa suuremmillekin tehtaille on. Stoor toivoo, että yritykset löytäisivät Iitiän uuden teollisuuspuiston.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

Tekstiä päivitetty 25.10. 2017 klo 16.18. Lopettamisen syyksi mainittu taloudelliset ja tuotannolliset syyt.