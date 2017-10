Muottityö Jukanen rakensi ensimmäisenä hallin Iitiän teollisuuspuistoon

LEMI Iitiän teollisuuspuiston avajaisia vietettiin viime perjantaina lihasopan ja kakkukahvien juhlistamana. Tilaisuus pidettiin puiston ensimmäisen yrityksen, Muottityö Jukanen Oy:n upouudessa varastohallissa.

– Onhan tässä haastetta ollut, mutta latu on aina avattava, toimitusjohtaja Esa Jukanen luonnehti. Lemiläisyhtiö Muottityö Jukanen sopii paremmin kuin hyvin teollisuuspuiston ankkuriksi. Yritys on kasvanut nopeasti ja on merkittävä työllistäjä.

– Meillä on tällä hetkellä 38 omaa työntekijää ja sitten vajaat 20 aliurakoitsijaa eli kaikkiaan kuutisenkymmentä henkilöä, Jukanen mainitsi.

Toimitusjohtajan mukaan liki 70 prosenttia yhtiön toiminnasta keskittyy tällä erää Jyväskylään. Yhtiön moniin työmaihin kuuluu muun muassa Parikkalan jätevedenpuhdistamo. Muottityö Jukanen on paikallavalurunkojen muottitöihin ja betonointiin erikoistunut yritys. Yhtiön kotipesä on Uimilla.

– Sinne ei pääse rekalla kunnolla pihalle. Lapset ovat vieressä, joten paikka on vaarallinen, Jukanen mainitsi.

Teollisuuspuistossa rekoilla on lääniä kääntyä. Jukasen tontti on hieman yli 8 000 neliömetriä. Hallin pinta-ala on 400 neliömetriä.

– Ensi vuonna tulee samanlainen halli tuohon viereen, Jukanen kertoi. Aikoinaan lupaavana ampumahiihtäjänä tunnettu Esa Jukanen on ollut nuoresta pitäen tekemisissä rakennusalan kanssa. Hän kiittelee yhteistyötä Lemin kunnan kanssa hyväksi.

