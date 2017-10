Heituinlahdessa vietettiin lasten ja isovanhempien päivää

SAVITAIPALE Heituinlahden ryhmäperhepäivähoitokodilla vietettiin perjantaina 20. lokakuuta lasten ja isovanhempien päivää. Isovanhemmilla oli mahdollisuus tulla tutustumaan lastenlastensa päiväkotiarkeen ja samalla juhlittiin isovanhempien päivää.

Eskarilainen Oiva Suutari, 6, matkustaa päiväkotiin linja-autolla Hämäläisen kylästä, mutta yksin matkustaminen ei jännitä. Hänen mukanaan lasten ja isovanhempien päivässä oli mummo, Päivi Suutari. Mummon kanssa mukavinta tekemistä on Oivan mukaan leipominen ja perunannosto. Mummola sijaitsee onneksi lähellä, kilometrin päässä kotoa ja se on lastenlasten tärkeä tukikohta erityisesti kesäisin. Mummo puolestaan harmitteli, kun ei ehtinyt Oivan kanssa linja-auton kyytiin aamulla, vaan joutui ajamaan omalla autolla paikalle.

– Lapsenlapsia minulla on yhteensä yksitoista. Isovanhemmuus on elämässä tällä hetkellä tärkein kantava voima, erityisesti leskeksi jäämisen jälkeen, Päivi Suutari sanoi.

Päivän ohjelmaan yhdistettiin lasten vanhempien toiveesta myös kunnanjohtaja kimmo Kainulaisen vierailu. Lapset kertoivat laulaen syksyn puuhistaan, ja eskarilaiset pääsivät myös esittämään kysymyksiä kunnanjohtajalle. Häneltä tiedusteltiin muun muassa tyypillistä työpäivän kulkua, harrastuksia, sekä mieluisinta työtehtävää.

– Toiseksi parasta päiväkotivierailujen jälkeen on sellaisten tapahtumien ja palveluiden suunnittelu, jotka tuottavat iloa ja sisältöä kuntalaisten elämään, kunnanjohtaja paljasti. Yleisö puolestaan tiedusteli kyläkoulun ja päiväkodin jatkosta.

– Oppilasmäärä Heituinlahden koulussa ylittää minimin, joten lakkauttaminen ei ole ajankohtaista, Kainulainen totesi.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 26. lokakuuta Länsi-Saimaan Sanomista.