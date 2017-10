Olkkolan hoviin tarvitaan uusi suunta

Olkkolan hovin kehittäminen edellyttää selkeän tulevaisuuteen tähtäävän toimintamallin kehittämistä. Se voi paljolti perustua Kuolimon Natura-alueen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Olkkolan hovi voisi toimia kansainvälisenä järvitutkimus- ja -koulutuskeskuksena, historiaansa kunnioittavana digitaalisena suomalais-ugrilaisena taiteen ja kulttuurin palvelukeskuksena (Europaeus-museon kehittäminen) tai luontoterapia- ja hyvinvointikeskuksena.

Samalla se voisi palvella paikallista väestöä heidän omana kulttuurikeskuksenaan eri tavoin. Erityisesti voitaisiin kehittää yhteisöllistä toimintaa. Hyvinvointi- ja terveyspiirejä voitaisiin panna nopeasti liikkeelle, kirjasto voisi tulla mukaan avaamalla tietopalvelu-, luku- ja elokuvaryhmätoimintaa. Kulttuurisihteerin tukikohta voisi sijoittua sinne.

Kartanon ympärille voitaisiin rakentaa esimerkiksi lasten ja senioreiden yhteinen liikunta- ja satupuisto. Taidepolkujen kehittämistä voidaan jatkaa. Olkkolasta lähtevä suppa-alue tarjoaa monenlaisia toiminnallisia mahdollisuuksia, esimerkiksi luontoliikunnan kehittämiseen. Olkkolan yläkertaan sopii erinomaisesti viestintää palveleva virtuaalinen studio, joka voisi hoitaa alueellisen ja kansainvälisen viestinnän. Siitä voisi olla hyötyä myös lukion viestintäopiskelussa.

Nyt tarvitaan ripeää ja rohkeaa toimintaa. Alustavia suunnitelmia on olemassa, pohjaa on rakennettu. Tarvitaan vain verkottumista, raha-anomusten tekoa eri suuntiin. Kun Olkkola puolen vuoden jälkeen vapautuu, siellä voisi aloittaa luontoasioihin erikoistuva ”yrityskiihdyttämö”.

Tasavallan hallitus on juuri varannut korkeakouluista valmistuneiden muuntokoulutukseen merkittävästi rahaa. Yliopistotutkinnon suorittaneita työttömiä on tällä hetkellä lähes 50 000. Sieltä löytyy ”luonto-opiskelijoita” Olkkolaan 3–6 kuukauden muuntokoulutuskursseille. Valtiovalta on ainakin aiemmin hoitanut kaikki majoitus- ja muut kustannukset. Kannattaa panna heti toimeksi. Olkkolaa ei saada pyörimään ilman uutta ja ennakkoluulotonta otetta.

ILKKA HUOVIO

kanslianeuvos,

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dosentti,

Savitaipaleen vapaa-ajan asukas