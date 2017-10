Kyläniemen kasvatin Markku Törrösen muikuille on kysyntää ympäri Suomen

Sateinen lokakuu kääntyy vihdoin poudaksi ja auringonpaisteeksi, kun troolaripari suuntaa Joutsenon Likosenlahden satamasta Suur-Saimaalle. Liikkeelle on lähdetty täysin pimeässä, mutta nyt aurinko kultaa jo hyisen veden Lylyn saarten välissä. Hopeakylkisen muikun kutuun on aikaa viikko, pari. Troolaajat antavat muikkujen lisääntyä rauhassa; troolaaminen loppuu marras-lokakuun vaihteessa. Liikkeellä ovat kalastajat Markku Törrönen ja hänen toiminimensä, Saimaan Kalan, palveluksessa oleva Meelis Laido.

Hiekkapakan sääasema kertoo lämpötilaksi 3,9 astetta ja luodetuuleksi 6–7 metriä sekunniksi. Televisiossa Pentti Itkonen selostaa Eksoten kantaa asiakasseteliin ja Matti Huutonen kertoo vallitsevan tilanteen. Kannella muikkupöntöt kumisevat tyhjyyttään. Niihin pitäisi saada tonni, puolitoista kalaa.

Toinen miehistä on kasvanut kalastajaksi Kyläniemessä, toinen Saarenmaalla. Vahtiperämiehen tutkinnon suorittanut Markku Törrönen on saanut oppia sukulaismiehiltä, muiden muassa Laatokalta Kyläniemeen tulleelta evakolta Soini Myöhäseltä. Muikku pitää Suur-Saimaan kalastajan leivissä, silakka Itämeren. Kummallakin miehellä on kokemusta myös lohenpyynnistä merellä.

Saimaan kalastaja ja alan ammattilainen alkaa olla yhtä harvinainen kuin järvilohi Saimaalla. Se ei lisäänny luontaisesti, vaan kanta on muualta tuotujen kasvattien varassa.

– Meelis on tärkeä työpari miulle, puhuu hyvin suomea ja käsittelee kalaa tottuneesti. Meelis on todellinen moniosaaja, jos tarvitsee muusikkoa niin siinä on semmoinen, Markku Törrönen naurahtaa. Laido on pyöräyttänyt Virossa kaksi kultalevyä ja soittaa kahdeksaa instrumenttia.

