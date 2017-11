StU nappasi voitot naisten salibandydivarissa â€“ miehillÃ¤ kahden pisteen pelipÃ¤ivÃ¤

Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) naisten salibandyjoukkue oli vahvassa iskussa 2. divisioonan sarjaturnauksessa viime sunnuntaina.

StU hurjasteli selviin voittoihin lahtelaisesta Pelicans SB II:sta sekä kotkalaisesta Crackersista.

Pelicans kaatui StU:n käsittelyssä maalein 7-2. Savitaipalelaisten kakkoskenttä oli oivassa iskussa, kun keskushyökkääjä Jenni Saalasti iski hattutempun ja vierellä laituri Riina Markku tehot 2+2. Ketjun kolmas lenkki Aino Jokela osui kerran ja merkkautti myös yhden syöttöpisteen.

Crackersia vastaan kakkosketjun puolustaja Emmi Jokela oli puolestaan hurjalla pelipäällä neljällä maalilla ja yhdellä syötöllä. Pikkusisko Aino iski tehot 1+2. Ykkösketjun laituri Hanna Kylliäinen kartutti henkilökohtaisia tehopisteitä kahdella maalilla ja kahdella syötöllä.

Neljän ottelun jälkeen StU on Kaakkois-Suomen lohkossa kolmantena kuudella sarjapisteellä. Plakkarissa on kolme voittoa ja yksi tappio. Aino Jokela on pistepörssin toisena tehoin 5+5=10.

Kaakon naiset pelaavat yhdeksän joukkueen voimin turnausmuotoisen kaksinkertaisen sarjan eli jokaiselle joukkueelle tulee alkusarjassa 16 ottelua. Lohkon ykkönen ja kakkonen etenevät ylialueelliseen jatkokarsintaan.

Alkusarjan seuraavat ottelut StU pelaa 19. marraskuuta Savonlinnassa.

Miesten salibandyn 5. divisioonan ottelut jatkuivat viime lauantaina Lappeenrannassa.

Savitaipaleen Urheilijat (StU), Taipalsaaren Kisa (TaiKi) ja Taipalsaaren Veikot (TsV) pelasivat kauden toisessa sarjaturnauksessa kaksi ottelua.

Kaikkien kolmen osalta päivä Huhtiniemen Liikuntakeskus Areenalla kartutti joukkueiden saldoa yhdellä voitolla ja yhdellä tappiolla.

Päivän ensimmäisessä ottelussa TaiKi hävisi lappeenrantalaiselle PoNoVo V:lle maalein 9–5. Kauden ensimmäisen voiton TaiKi nappasi toisessa ottelussa, kun sulkavalainen SU-41 kaatui selvästi maalein 10–1.

StU kärsi kauden ensimmäisen tappion, kun savonlinnalainen KISA vei sarjapisteet savitaipalelaisilta maalein 5-3. Imatralaisen Troopers II:n StU voitti puolestaan 6-4.

TsV niisti imatralaisen Butchers IBK:n kakkosjoukkueen 6-3, mutta taipui PoNoVolle maalein 7-3.

Neljän pelatun ottelun jälkeen StU on kymmenen joukkueen lohkossa toisena, TsV seitsemäntenä ja TaiKi viimeistä edellisenä.

Seuraavat ottelut pelataan sunnuntaina 19. marraskuuta. StU kamppailee jälleen Huhtiniemessä, kun TaiKi ja TsV matkaavat Sulkavalle.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi