HirvenmetsÃ¤stys sujuu kuin rasvattu â€“ kaadetut vasat ovat olleet hyvinsyÃ¶neitÃ¤

Hirvijahti on lähtenyt käyntiin hyvin Länsi-Saimaan alueella. Suurin osa kaatoluvista on jo käytetty.

– Kaadetut vasat ovat olleet normaalia kookkaampia, kertoo toiminnanohjaaja Pasi Laari Savitaipaleen-Suomenniemen riistanhoitoyhdistyksestä.

Vasojen koko selittyy hyvällä ravintotilanteella.

Jahtikausi alkoi Savitaipaleen-Suomenniemen yhdistyksen alueella pääsääntöisesti 14. lokakuuta. Kaikki on mennyt Laarin mielestä suunnitelmien mukaan.

Yhdistyksen alueelle oli 235 lupaa. Saalista on kertynyt tähän mennessä yhteensä 159 hirveä.

Toiminnanohjaaja Petteri Saarnia Lemin-Taipalsaaren riistanhoitoyhdistyksestä sanoo jahdin sujuneen erittäin hyvin koko yhdistyksen alueella.

– Osa seuroista on jo käyttänyt suurimman osan kaatoluvistaan ja esimerkiksi Vehkataipaleen metsästysyhdistys ja Harjulan Erä ovat käyttäneet jo kaikki peruslupansa, Saarnia mainitsee.

Yhdistyksellä oli 179 lupaa. Seuroille jaettiin peruslupina 117,5 lupaa.

– Lupia on nyt käytetty 95 eli aikuisia hirviä on saatu saaliiksi 67 ja vasoja 56. Lisälupia tullaan jakamaan, koska hirviä on vielä yli tavoitekannan, Saarnia kertoo.

Jahti alkoi yhdistyksen alueella 14. lokakuuta. Sitä ennen Jänkäsalossa kaadettiin yksi peltohirvi.

