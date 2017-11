TyÃ¶llisyystilanne on suotuisin Taipalsaarella

Taipalsaarella on Kaakkois-Suomen paras työllisyystilanne.

Taipalsaaren työttömyysaste oli syyskuun lopussa kahdeksan prosenttia. Savitaipaleella työttömyysaste oli 9,5 prosenttia ja Lemillä 9,6 prosenttia.

Kaakkois-Suomen korkein työttömyysaste oli Kotkassa, jossa lukema oli 15,8 prosenttia.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) työllisyyskatsauksen mukaan Kaakkois-Suomessa oli syyskuun lopussa 18 073 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 475 henkilöä eli 12 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli 275 574 työtöntä. Määrä on laskenut vuodessa 16,4 prosentilla.

Työttömien määrä pieneni kaikilla Kaakkois-Suomen seutukunnilla. Suotuisinta kehitys oli Kotkan-Haminan seudulla, jossa työttömiä oli 970 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien määrä on pudonnut kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä. Eniten työttömyys laski rakennus- ja korjaustyöntekijöiden ammattiryhmässä.

Nuorten työttömien määrä väheni Kaakkois-Suomessa 17 prosentilla.

Kaakkois- Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun aikana avoinna 1 510 uutta työpaikkaa.

Uusia työpaikkoja oli 224 kappaletta eli 13 prosenttia vähemmin kuin syyskuussa 2016.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi