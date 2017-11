Kunta laittoi Olkkolan hovin myyntiin

SAVITAIPALE Historiallinen Olkkolan hovi on myytävänä. Savitaipaleen kunta on julkaissut arvokiinteistön myynti- tai vuokrailmoituksen verkkosivuillaan.

Olkkolan hoville ei ole ilmoituksessa määritelty hintaa, vaan osto- ja vuokraustarjouksia voi toimittaa kunnalle 8. joulukuuta mennessä. Ostotarjoukseen voi myös sisällyttää 11 hehtaarin laajuisen metsämaa-alueen, jonka arvoksi kunta kertoo 64 000 euroa.

Olkkolan hovin rakennuslailla suojeltu päärakennus on rakennettu vuonna 1906. Neljän hehtaarin tontilla on lisäksi muun muassa majoitusrakennus sekä kaksi saunaa. Vuodepaikkoja on yhteensä 72.

Kunta on hiljattain saneerannut päärakennuksen keittiön sekä kunnostanut piha-aluetta esimerkiksi rakentamalla takaterassin.

Olkkolan hovia viime vuoden keväästä lähtien vuokralaisina pyörittäneet Sari Airas, Harri Iljin ja Taru Itäpelto irtisanoivat vuokrasopimuksen aiemmin syksyllä.

Lokakuussa Savitaipaleen kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtaja Kimmo Kainulaisen etsimään Olkkolan hoville uutta toimijaa. Tuolloin kunnanhallitus linjasi, että kyseeseen voi tulla joko kohteen vuokraus tai myynti.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

