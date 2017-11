Mystinen tulipalo tuhosi Kotajärven vanhan talon – Reino Kuukka muistaa, kuinka liekit nielaisivat tunnetun tanssipaikan 70 vuotta sitten

LEMI Liekit valaisivat itäisen Lemin taivasta 70 vuotta sitten. Suosittu kokoontumispaikka Kotajärven talo oli tulessa. Palon loimu näkyi Keskisenpäähän saakka.

– Oli niin komia kokko, että niitä on harvoin, tulipaloa omin silmin todistanut Reino Kuukka, 88, kuvailee.

Kotajärven talon palo oli ilmeisesti tuhopoltto, mutta tekijä jäi arvoitukseksi.

Haen Kuukan haastattelua ja kuvausta varten hänen nykyisestä asuinpaikastaan Lappeenrannan Kivisalmesta. Punainen kukko muistuttaa olemassaolostaan jo matkalla Kuukanniemeen.

Palokunta on sammuttamassa tulipaloa hieman ennen Lemin rajaa, Lappeenrannan Iitiässä.

– Se on Karhun talo, Reino Kuukka tunnistaa.

Hän muistuttaa seudulla tunnetusta arvoituksesta: mikä on karhun ja ilveksen välissä? Oikea vastaus kuuluu: Iitiän lava.

Saavumme Kotajärven nykyisen seuratalon pihalle. Kolea syystuuli käy luihin ja ytimiin. Jalkapallokenttä viheriöi vielä.

Lokakuinen ilta vuodelta 1947 palautuu elävästi Reino Kuukan mieliin. Hän näyttää Kotajärven vanhan talon sijaintipaikan jalkapallokentän virvokekatoksen kohdilla.

Lähellä Kotajärven rantaa asunut 18-vuotias Kuukka oli kotitilallaan, kun tulipalo alkoi valaista maisemaa.

– Siihen aikaan kaivettiin aika myöhään potaatit. Mie olin juuri menossa aitassa nukkumaan, hän kertoo.

Kuukka kiirehti muiden tapaan palopaikalle. Hän kuvailee tulipaloa hurjaksi. Ilta oli tyyni.

