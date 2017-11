Taipalsaaren nuorisovaltuusto vastaa

Otamme kantaa Länsi-Saimaan Sanomissa julkaistuun (19.10.) Raija Grénin mielipidekirjoitukseen.

Mielipidekirjoituksen kirjoittaja on oikeassa siinä, että nuorison pitäisi hoitaa omat roskat roskiin. Nuorisotyöntekijät ovat muistuttaneet nuorisoa omien jälkien siivoamisesta, kuitenkaan se ei ollut nuorisovaltuuston suurin huolenaihe.

Nuorisovaltuuston kunnan tekniselle lautakunnalle lähettämästä kirjeestä selviää, että tarkoituksena olisi palkata työntekijä esimerkiksi kitkemään rikkaruohoja, hoitamaan istutuksia ja esimerkiksi leikkaamaan ruohoa.

Kirje on luettavissa Taipalsaaren kunnan verkkosivuilta teknisen lautakunnan 12. lokakuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjan liitteestä. Nuorisovaltuusto on myös keskustellut, että Taipalsaarelle pitäisi saada lisää roskiksia, jotta kunnan yleisilme pysyisi siistinä.

Taipalsaaren nuorisovaltuusto toivottaa kaikille mukavaa syksyn jatkoa!

NUORISOVALTUUSTO

Taipalsaari

