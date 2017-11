Järki ja tunteet

Etukäteen oli tiedossa, että Länsi-Saimaan seurakuntien liitoshanke tulee valmisteluvaiheessa herättämään runsaasti mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Syksy varattiin Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella perusteelliselle keskustelulle. Varsinkin Lemillä aihe on ollut jo pidempään erityisen herkkä ja päässyt pahemman kerran ihon alle.

Lemin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Anu Karhu teki kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kirkkoherra Lea Karhisesta rikosilmoituksen epäillen tätä kunnianloukkauksesta. Karhu kanteli Karhisen toiminnasta myös Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin.

Sen enempää poliisi, syyttäjä kuin tuomiokapitulikaan eivät kuitenkaan nähneet Karhisen puheissa tai toiminnassa mitään syytä jatkotoimenpiteille.

Lemin seurakuntalaisten näkökulmasta Karhun ja Karhisen kärhämä vaikuttaa varmasti erikoiselta. Entäpä mitä ajattelevat neuvottelukumppanit Savitaipaleella ja Taipalsaarella?

Ei ole mitenkään tavatonta, että ison muutoksen suunnittelussa asiat riitelevät. Nyt on kuitenkin kyse kahden seurakunnassa varsin merkittävässä asemassa olevan henkilön ilmeisen tulehtuneista väleistä.

Tilanne ei voi olla vaikuttamatta päivittäiseen työskentelyyn ja jaksamiseen. Kun poliisi joutuu selvittelemään sanomisia tai tekemisiä, on yleensä menetetty mahdollisuudet rakentavan yhteistyön tekemiseen.

Seurakuntalaisten takia on toivottavaa, että edellinen ei tässä tapauksessa pidä paikkaansa.

Seurakuntien kirkkovaltuustot kokoontuvat päättämään mahdollisesta yhdistymisestä tammikuussa. Kirkkohallitus tekee lopullisen päätöksen liitoksesta valtuustojen esitysten perusteella.

Mikäli päätös yhdistymisestä olisi pääosin talousperusteisesti argumentoivien viranhaltijoiden käsissä, Taipaleen seurakunta olisi jo perustettu.

Seurakuntalaiset taas suhtautuvat yhdistymisesitykseen myös tunnepohjaisesti eikä sekään voi olla vaikuttamatta luottamushenkilöiden lopulliseen päätökseen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi