Luopumisen laulut soivat kaipausta kirkkokonsertissa

LEMI Vainajien muistopäivää eli pyhäinpäivää vietetään lauantaina 4. marraskuuta.

Sunnuntaina edesmenneitä muistellaan Lemin kirkossa Luopumisen lauluja -konsertissa. Ohjelmassa on musiikkia ja runoja.

Lemin seurakunnan kanttori Jonna Imeläisen mukaan konserteissa kuulijoilla on tilaa hiljentymiselle, luopumiselle ja surutyölle.

– Konsertin kappaleiksi on valikoitunut niitä lauluja, joita eniten toivotaan muun muassa siunaustilaisuuksissa, Imeläinen kertoo.

– Tekstit puhuvat surusta, kaipauksesta sekä lohdutuksesta, hän lisää.

Konsertti järjestetään jo kymmenettä kertaa.

Ohjelmassa on muun muassa A. Järnefeltin Kehtolaulu, Kantelisen Prinsessalle, Petri Laaksosen Täällä Pohjantähden alla sekä esimerkiksi kansansävelmä Olen kuullut on kaupunki tuolla. Konsertissa kuullaan myös muun muassa Eino Leinon ja Uuno Kailaan runoja surusta ja luopumisesta.

Tänä vuonna kaikki konsertin taiteilijat ovat kotoisin Etelä-Karjalasta. Konsertissa esiintyvät Imeläisen lisäksi Harri Iljin, Boris Karandassov, Seija Tapanainen, Veikko Tapanainen sekä sellisti Susanna Syrjäläinen.

Noin tunnin kestävän konsertin tuotto luovutetaan Lemin seurakunnan musiikkityölle.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Luopumisen lauluja -konsertti Lemin kirkossa su 5.11. 18. Vapaa pääsy, ohjelma maksullinen.