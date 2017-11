Seurakuntaliitokselle toivottiin Lemillä aikalisää

LEMI Kolehdin keräämistäkin oman seurakunnan tarpeisiin suositeltiin viime viikon torstaina Lemin seurakuntatalolla, jossa keskusteltiin suunnitellusta Lemin, Taipalsaaren ja Savitaipaleen seurakuntien yhdistymisestä Taipaleen seurakunnaksi.

Kolehtivaroilla olisi haluttu auttaa talousvaikeuksissa olevaa Lemin seurakuntaa.

– Kolehdin keräämistä omalle seurakunnalle ei suositella missään tapauksessa, Lemin kirkkoherra Lea Karhinen toppuutteli.

Taipalsaaren seurakunnassa taloussihteerinä toiminut ja Savitaipaleen seurakunnan talouspäällikkönä eilen aloittanut Tiina Lavikka antoi tilaisuuden aluksi tietoa, miltä Lemin seurakunnan talous näyttää lukujen valossa.

Lavikka seisoi tutulla maaperällä, sillä hän tunnustautui kahdeksasosalemiläiseksi.

– Olen mennyt 13 vuotta sitten naimisiin Lemin kirkossa, talouspäällikkö muisteli.

Lavikka kiinnitti huomionsa Lemin seurakunnan talouden pitkäaikaiseen alavireeseen.

– Jos vähennetään pois toiminta-avustus, niin edellinen ylijäämäinen vuosi on ollut 2008. Eli yhdeksän vuotta on uitu jonkin verran syvällä, hän huomautti.

Vaikka seurakunnan tulot eivät riitä käyttötalouden pyörittämiseen, oman seurakunnan jatkaminen itsenäisenä on sydämenasia monille lemiläisille.

– Jos tulee yhteinen seurakunta, sieltä lähtee niitä ihmisiä, lapsiperheiden vanhempia, jotka kuuluvat seurakuntaan, koska se tekee hyvää lapsityötä ja vanhustyötä. He eivät kuulu seurakuntaan välttämättä jumalanpalvelusten takia, Lemin kunnanhallituksen puheenjohtaja Kati Buuri (kesk.) arveli.

Kunnanvaltuutetun ja kirkkovaltuuston jäsenen Teemu Kemppaisen (kesk.) mielestä Lemin seurakunnalla pitää olla rohkeutta ja uskoa katsoa eteenpäin.

– Meillä ei kerta kaikkiaan ole enää rahaa. Jos vastustaa, pitää antaa vaihtoehtoja, mistä saadaan tuloja toiminnan jatkamiseen. Pelkkä vastustaminen on äärettömän helppoa, se on populismia, hän tilitti.

Kemppainen muistutti, että Lemillä on aikoinaan vastustettu kansakouluakin.

