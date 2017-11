Näyttelyssä on esillä Partakosken historiaa – kävijöiltä pyydetään apua kuvien tunnistamisessa

SAVITAIPALE Partakosken historiaa noin 100 vuoden ajalta esittelevä valokuvanäyttely on marraskuun ajan esillä Savitaipaleen kirjastossa.

Näyttely on koottu vanhoista valokuvista, jotka Partakosken kyläyhdistys ry keräsi alueen asukkailta. Kuvissa on partakoskelaisia rakennuksia ja maisemia sekä paikallisia ihmisiä työssään.

– Ahoksen puijat, nuotan vetäjät ja esimerkiksi poliisi takavarikoimassa pirtulastia, Savitaipaleen kunnan kulttuurisihteeri Helena Hjerppe luettelee.

Esillä on lähes 40 valokuvaa. Hjerpen mukaan osasta kuvia puuttuu kuitenkin vielä tunnistamistietoja.

– Kyläyhdistys toivoo, että näyttelyvieraat täydentävät näyttelyluetteloon kuvista tunnistamiaan henkilöitä, paikkoja ja vuosilukuja, Hjerppe kannustaa.

Näyttely on esillä 30.11. saakka Savitaipaleen kirjaston lukusalissa. Kirjasto on avoinna ma–ke & pe klo 12–19 ja to klo 9–16. Vapaa pääsy.