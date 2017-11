Rivitalo päätettiin myydä – taloyhtiö luopui sisäilmaongelmista kärsivän rakennuksen korjauksista

TAIPALSAARI Hometaloista on Suomessa tuhansia tarinoita, jotka kaikki ovat erilaisia.

Yksi tarina kertoo Taipalsaaren Saimaanharjulla sijaitsevasta seitsemän asunnon rivitalosta. Sen yhdessä asunnossa on havaittu tutkimuksissa niin vakava sisäilmaan liittyvä terveyshaitta, että rakennus on asumiskelvoton.

Taloyhtiö ja Kuhatie 2:n rivitalon osakkaat eivät ole halunneet uhriutua, vaan hakevat positiivista ratkaisua kohteen nettimyynnillä.

Myyntitarjous jatkuu näillä näkymin marraskuun loppuun. Talon huoneistoista neljä on omistajien asumiskäytössä ja kolme Taipalsaaren kunnan omistamaa vuokrahuoneistoa tyhjillään.

Asunto Oy Saimaanharjun Kuhatien yhtiökokous on päättänyt, että rakennus tontteineen pannaan myyntiin. Korjauksista taloyhtiö on luopunut niiden suurten kustannusten vuoksi.

Rivitalo on valmistunut vuonna 1976. Siinä on aikoinaan sijainnut kunnan hammashoitola ja hammaslääkärin vastaanotto.

–Ajatuksena on, että tontilla on arvoa ja käyttöä esimerkiksi rakennusliikkeille, yhden asunnon omistava taloyhtiön hallituksen jäsen Paula Jylhä mainitsee.

