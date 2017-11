Kellojen siirtely on tarpeetonta EU-byrokratiaa

Lokakuun viimeisenä sunnuntaina kelloja siirreltiin tunnilla taaksepäin kaikkialla Euroopan unionin alueella. Satoja miljoonia kelloja veivattiin jälleen.

Melkoinen homma, joka ainakin suomalaisesta näkökulmasta on täysin tarpeeton, jopa suorastaan haitallinen.

Olin kansanedustajana edellisellä vaalikaudella. Tein silloin aloitteen kesä-/talviajasta luopumisesta. Ministeri vastasi, että EU päättää tästäkin asiasta. Asia ei kiinnostanut mediaakaan, koska asialla oli persu. Aloitteesta jäi vain tilastomerkintä.

Asia on kuitenkin vaivannut muitakin kuin minua. Yli 70 000 suomalaista allekirjoitti kansalaisaloitteen kesä-/talviajasta luopumisesta. Nyt myös media on ollut kiinnostunut asiasta.

Ja jälleen kerran on jouduttu toteamaan, että Suomen eduskunta ei voi päättää edes tästä, sillä päätösvalta on Brysselissä.

Siellä kaikki suomalaismepit ovat ilmoittaneet kannattavansa muutosta. Heitä on kuitenkin vain 13 ja kun koko parlamentissa 751 jäsentä, niin suomalaisten näkemys on enintään hyttysen ininän luokkaa.

Tähän saakka Brysselissä on oltu sitä mieltä, että kellojen siirtelyn hyödyt ovat haittoja suuremmat. On hyvin todennäköistä, että niin on myös jatkossa.

Kellojen siirtely on yksi palanen täysin tarpeetonta EU-tason päätösvaltaa, ja se kuvaa hyvin nykyisen unionin toimintaa. Silti monet EU-uskoiset haluaisivat EU:n päätösvallan lisäämistä. Se on kerta kaikkiaan typerää.

REIJO TOSSAVAINEN

Savitaipale