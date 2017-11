Kynttiläpaja Tuliniekan yrittäjä saa jännittää itsenäisyyspäivänä

SAVITAIPALE Savitaipalelaisen Tuliniekka Oy:n kynttilöitä saatetaan nähdä tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlissa. Yrittäjä Margarita Siivon mukaan presidentin kanslia tilasi hiljattain yli sata valkoista kattauskynttilää, jotka on nyt toimitettu perille. Täysin varmaa ei kynttilöiden pääsy Linnan juhliin vielä ole, tarkempi kattaussuunnitelma ilmoitetaan Siivon mukaan myöhemmin.

– Itsekin saan jännittää itsenäisyyspäivänä televisiosta, näkyykö tuttuja kynttilöitä, Siivo kertoo.

Tuliniekan kynttilöitä on tilattu Presidentinlinnaan jo presidentti Tarja Halosen aikaan, yleensä kerran vuodessa. Viimeiset pari vuotta tilauksista on ollut taukoa, mutta tänä vuonna tilaus taas tehtiin. Siivo on ylpeä, että savitaipalelainen käsityöosaaminen saa valtakunnantason tunnustusta tällä tavoin.

Vaikka käsityöläisen leipä on tiukassa, Siivo on iloinen voidessaan pitää myös kivijalkapuotia verkkokaupan ohella. Paikallisille pikkupuodit ovat tärkeitä, mutta verkkokaupan merkitys on nykypäivänä suuri. Tärkeintä on saada omat tuotteet ihmisten tietoisuuteen.

– Markkinointi on hyvin tärkeää. Kun laitan ilmoituksen, ihmiset tulevat, Siivo sanoo.

Jälleenmyyjiä Tuliniekalla on ympäri Suomen, Savitaipaleella sen tuotteita myyvät K-Market, Katiska & Krumeluuri ja Kantrin Puoti ja Patina.

– Heillä on pidemmät aukioloajat, kuin mitä itse pystyn pitämään. Näin tuotteitamme on aina saatavilla, Siivo sanoo.

