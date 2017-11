Savitaipaleen uusi kiinteistöpäällikkö tulee Taipalsaarelta

SAVITAIPALE Taipalsaarelainen Mikko Holsti on valittu Savitaipaleen kunnan uudeksi kiinteistöpäälliköksi.

Savitaipaleen tekninen lautakunta valitsi Saimaanharjulla asuvan Holstin virkaan viime torstaina haastatteluryhmän yksimielisen esityksen perusteella. Myös lautakunta oli asiassa yksimielinen.

Uusi kiinteistöpäällikkö on vahvistanut ottavansa viran vastaan. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Teknisen lautakunnan päätöksen perusteella Holsti aloittaa Savitaipaleen kiinteistöpäällikkönä 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan.

Heti vuoden alussa Holsti ei voi kuitenkaan kiinteistöpäällikkönä aloittaa, sillä nykyinen viranhaltija Jaakko Nopanen jää eläkkeelle 1. huhtikuuta ensi vuonna. Kunnanhallitus on myöntänyt viran täyttöluvan vasta samasta päivästä alkaen.

– Kunnan tavoitteena on, että he työskentelevät alussa yhdessä. Näin kokenut Nopanen voi siirtää tietotaitoaan seuraajalleen. Eli Holsti aloittaa työnsä jollakin muulla nimikkeellä, kun samassa virassa ei voi olla kahta eri henkilöä, kunnan teknisen osaston päällikkö Vesa Roiko-Jokela taustoittaa.

Kiinteistöpäällikön virkaan tuli 20. lokakuuta päättyneen hakuajan puitteissa kaikkiaan seitsemän hakemusta. Hakua jatkettiin kertaalleen syyskuussa.

Holstin lisäksi haastatteluihin valikoitui kaksi hakijaa. Heistä toinen, luumäkeläinen Aki Nurmilaukas, valittiin varalle.

Hakijoilta edellytettiin soveltuvaa korkeakoulututkintoa vähintään ammattikorkeakoulusta tai teknillisestä opistosta, kokemusta esimiesasemasta ja vastuullisista rakennusalan tehtävistä sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi