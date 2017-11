Valokuitua halutaan Suomenniemellä myös taajaman ulkopuolelle

SUOMENNIEMI Valokuituverkon rakentaminen myös Suomenniemen keskustaajaman ulkopuolelle on saamassa uutta potkua.

Hankkeen alulle panneen Kauriansalmen kylät ry:n Taisto Hirvonen viestittää Suomenniemen aluejohtokunnan ”ottaneen asiasta koppia”.

Ennakkovalmisteluja taajama-alueen ulkopuolisen valokuituverkon rakentamiseksi on tehty Suomenniemellä viime syksystä lähtien. Seuraava vaihe on hakea hankerahoitusta tarkempaan taajama-alueen ulkopuolista valokuituverkkoa koskevaan esiselvitykseen.

– Tuloksena halutaan saada riittävän tarkat arviot verkkoon liittyjien määrästä alueittain, verkkokaapelien reiteistä ja kilometrimääristä sekä muista tarvittavista laitteista, jotta hankkeen kokonaislaajuus ja -kustannukset saadaan selville, Hirvonen tarkentaa.

Hirvosen mukaan mainitun esiselvityksen teko edellyttää verkkorakentamisen erityisasiantuntijuutta, joten sitä ei voida ainakaan kokonaan toteuttaa kyläläisten omin voimin.

Valokuituverkon rakentamisen alustava hankesuunnitelma on laadittu ja esitelty mahdollisille rahoittajatahoille. Esiselvityksen tuloksista riippuen tehdään aikanaan päätös varsinaisen rakentamishankkeen rahoituksen hakemisesta.

Hirvosen mukaan muun muassa Mikkelin kaupungin rooli nousee merkittäväksi, mikäli julkista rahoitusta aiotaan hakea.

– Ilman kuntarahoitusosuutta on huomattavasti vaikeampaa saada muutakaan julkista rahoitusta hankkeelle, Hirvonen sanoo.

Verkkoon liittyjien noin 30 prosentin omarahoitusosuus on myös merkittävä.

– Liittymäkohtainen valokuituverkon rakentamisesta aiheutuva kokonaiskustannus on ennakkoarvioiden mukaan useamman tuhannen euron luokkaa.

Tietotekniikkapalveluyritys MPY toteuttaa Suomenniemen keskustaajamaan rakennettavan valokuituverkon vuoden 2018 aikana.

– Suurin osa alueesta jäisi edelleen pelkän mobiiliverkon varaan. Tästä syystä joukko alueen asukkaita on aloittanut selvitystyön valokuituverkon rakentamiseksi koko entisen Suomenniemen kunnan alueelle, Hirvonen perustelee.

Suomenniemen alueen tietoverkkoyhteyksiä koskevista asioista saa viimeisintä tietoa avoimessa Digitupa-Suomenniemi -tilaisuudessa tänä iltana. Teemana ovat nimenomaan valokuituverkot.

– Tilaisuuteen osallistuvat voivat tuoda esille myös omia tietoverkkoyhteyksiä koskevia näkökantojaan ja tarpeitaan, Hirvonen kannustaa.

Valokuituverkkohankkeiden tavoitteena on säilyttää Suomenniemen alue elinvoimaisena menossa olevan digitalisaation jälkeen.

–Alueella ei uskota pelkän mobiiliverkon kykyyn täyttää lähitulevaisuuden tiedonsiirtotarpeita, joten tarvitaan sekä valokuituverkkoon perustuvaa kiinteää laajakaistaa että mobiiliverkkoja, Hirvonen tietää.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Digitupa-Suomenniemi -tilaisuus kahvila-ravintola Salmenrannassa pe 10.11. klo 18–20. Tilaisuus on kaikille avoin.