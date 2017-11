Kunnanjohtaja ei usko Olkkolan hovin jäävän tyhjilleen

SAVITAIPALE Historiallinen Olkkolan hovi on myytävänä. Savitaipaleen kunta julkaisi arvokiinteistön myynti- tai vuokrailmoituksen verkkosivuillaan viime viikolla.

Olkkolan hovin rakennuslailla suojeltu päärakennus on rakennettu vuonna 1906. Neljän hehtaarin tontilla on lisäksi muun muassa majoitusrakennus sekä kaksi saunaa. Vuodepaikkoja on yhteensä 72.

Kunta on hiljattain saneerannut päärakennuksen keittiön sekä kunnostanut piha-aluetta esimerkiksi rakentamalla takaterassin.



Miksi Savitaipaleen kunta haluaa luopua paikallisesta arvokiinteistöstä, kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen?

– Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kyseeseen voi tulla joko vuokraus tai myynti. Nykyiset yrittäjät eivät halua jatkaa yritystoimintaa Olkkolan hovissa, joten kunnan on etsittävä uusi toimija.

Mihin hintaan kunta on valmis myymään Olkkolan hovin?

– Virallinen hinta-arvioprosessi on parhaillaan käynnissä. Samaan aikaan Olkkolan Hovin ostamisesta kiinnostuneilta tahoilta pyydetään hintatarjouksia.

Kumpi on etusijalla, myynti vai vuokraus?

– Molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Kun näemme potentiaaliset vuokraajat ja ostajat, teemme kokonaisarvion tilanteesta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

